شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 أرقام تاريخية حققها الأهلي بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، عقب فوزه على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين مساء الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

ونرصد في السطور التالية 10 أرقام حققها الأهلي بعد تتويجه باللقب.

1 – الأهلي واصل الانفراد برقم الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا، محققاً النجمة التاسعة، بفارق 4 ألقاب عن أقرب منافسيه «الزمالك ومازيمبي».

2 – الأهلي رفع عدد ألقابه القارية للرقم 21 مضيقاً الفارق بينه وبين ريال مدريد الاسباني إلى 5 ألقاب من حيث الأكثر تتويجاً في العالم بالألقاب القارية.

3 – الأهلي حافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات جمعت الطرفين بالمسابقة، محققاً الفوز السادس، مقابل 3 تعادلات.

4 – التتويج هو الثالث للأهلي على ملعب القاهرة الدولي بعد نسختي 1987 و2001.

5 – موسيماني هو المدير الفني الأجنبي الثاني الذي يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، بعد البرتغالي مانويل جوزيه الذي ظفر بـ 4 ألقاب للمسابقة مع الفريق الأحمر.

6 – الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه ويستمر في رقمه القياسي كأكثر نادٍ أفريقي يشارك في المسابقة العالمية.

7 – محمد مجدي أفشة يسجل هدفه الثالث مع الأهلي أفريقياً في دوري الأبطال، فقبل هدف حسم اللقب سجل في شباك الهلال السوداني والوداد المغربي.

8 – موسيماني يواصل تفوقه على الزمالك ويحقق الفوز الرابع على الفريق الأبيض من خلال 5 مباريات جمعت الطرفين، ويحسم أول قمة بين الأهلي والزمالك.

9 – عمرو السولية يسجل ثالث أهدافه الأفريقية بقميص الأهلي وثاني أهدافه في النهائي القاري، بعدما سجل في شباك الترجي بذهاب نهائي 2018.

10 – محمود الخطيب، بات أول رئيس للنادي الأهلي يُتوج باللقب لاعباً ورئيسياً للنادي، بعدما ظفر باللقب في نسختي 1982 و1987.