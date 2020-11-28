بـ«الأبيض والأحمر».. «فوتوسيشن» لأم وابنها بمناسبة مباراة الأهلى والزمالك (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المصور محمد زتونة، فوتو سيشن لأم «زملكاوية» ونجلها «أهلاوى» بمناسبة مباراة الأهلى والزمالك فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا، «وحملة لا للتعصب الكروي» وارتدت خلالها الأم زى الزمالك وحملت علم الزمالك، بينما ارتدى الأم ملابس الأهلى وحمل علم الأهلى، والتقط لهما المصور العديد من الصور، فى رسالة حملتها الصور بوضوح لا للتعصب الكروى.
قامت الأم ونجلها بتمثيل عدة مشاهد فى الصور توضح التعصب والتسامح الكروى، وتحمل الصور العديد من المعانى الهامة، أنه لا يهم انتمائك الكروي، فقد يختلف الانتماء الكروى ولكن يظل بينا العلاقات الأسرية والعلاقات الانسانية.
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