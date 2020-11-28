شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يشيد بتمسك موسيماني بطريقة اللعب أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كابتن النادي الأهلى السابق حسام غالي إن أي مدرب كبير وناجح لديه سيستم ثابت يُطبقه مع لاعبيه، مشيدًا بتمسك بيتسو موسيماني بطريقة اللعب حتى الثانية الأخيرة، خلال المباراة أمام الزمالك، والتي فاز بها الفريق الأحمر وتوج باللقب الأفريقي.

وأضاف «غالي» في تصريحات عبر برنامج «أوضه اللبس» المذاع على قناة النهار الرياضية أنه «بمجرد حدوث ضغط وهمي من لاعبي الزمالك، توتَّر لاعبو الأهلي».

واستمر «غالي» في انتقاد أداء لاعبي الأهلي قائلاً: «جناحا الأهلي ظهرا بمستوى أقل من المطلوب أمام الزمالك».