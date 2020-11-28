شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري يطمح في «الثلاثية» مع الأزرق والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - يسعى النجم الهلالي هتان باهبري لتحقيق ثالث البطولات مع الزعيم منذ انضمامه في الأول من شهر فبراير من العام 2019، إذ ساهم مع زملائه في تحقيق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقبل ذلك كأس دوري أبطال آسيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويطمح باهبري أن يوفق مع زملائه في تحقيق لقب كأس الملك من أمام النصر وحصد الكأس الغالية وإضافة إنجاز جديد بتحقيق البطولة رقم (61) في سجلات الزعيم.

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