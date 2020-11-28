شكرا لقرائتكم الدرندلي: الإصرار وروح اللاعبين سر فوز الأهلي بلقب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن سر فوز القلعة الحمراء هو روح اللاعبين للحصول على اللقب بعد الوصول مرتين للمباراة النهائية ةلكن لم يكن هناك توفيق. وقال الدرندلي خلال تصريحات تلفزيونية: "مبروك لكل أهلاوي الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة فى كأس العالم للأندية ونادي الزمالك قدم مباراة كبيرة". وأضاف: "خبرة الأهلي والروح وإصرار اللاعبين حسمت المباراة وهذا اللقاء كان خارج الحسابات وكنت أشعر بالقلق حتي الدقيقة الأخيرة". الدرندلي: مكافآة كبيرة للاعبي الأهلي أوضح الدرندلي أن مجلس إدارة النادي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب سيمنح اللاعبين والعاملين بالنادي مكافآة الفوز بدوري أبطال أفريقيا. وقال: "نسعي للتويج بلقب السوبر الأفريقي لزيادة بطولات الأهلي الأفريقية واوجه التحية لجميع اللاعبين على الأداء المشرف، متابعا: "اللاعبين يستحقول الحصول على مكافآة كبيرة بعد هذا الفوز الغالي ولقب أفريقيا جاء فى وقته لإسعاد الجماهير الحمراء".

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