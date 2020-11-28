شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.

كاف يعلن إصابة رضوان جيد بفيروس كورونا وتعيين إبراهيم نور الدين حكما رابعا



أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إصابة المغربى رضوان جيد حكم الفيديو، لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك " نهائي القرن"، بفيروس كورونا، قبل ساعات من انطلاق المباراة المحدد لها التاسعة مساء، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة.

نشر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بيان رسمي جاء فيه "ثبتت إصابة المغربى رضوان جيد، حكم بقنية الفيديو المساعد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2019-20 ، بفيروس كورونا. وسيحل محله الحكم الرابع الزامبى ياني سيكازوي، في حين تم تعيين المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة. "

وكان الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، قد طلب من متابعيه عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، الدعاء له بالتوفيق بعد اختياره حكماً رابعاً فى نهائى القرن، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، فى حدث غير مسبوق فى تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، وكتب نور الدين عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "حكما للقاء القمة 2014 ، واليوم 27 نوفمبر 2020 حكم رابع نهائي دورى ابطال افريقيا الله المستعان دعواتكم (تحيا مصر ).

قائمة الأندية المصرية المتوجة ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال



منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

وتوجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال ثمانى مرات.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).

وقبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع العملاقين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم الجمعة ، نلقى نظرة على قائمة الأبطال المصريين في البطولة القارية الأولى للأندية:

1969 الإسماعيلي

1982 الأهلي

1984 الزمالك

1986 الزمالك

1987 الأهلي

1993 الزمالك

1996 الزمالك

2001 الأهلي

2002 الزمالك

2005 الأهلي

2006 الأهلي

2008 الأهلي

2012 الأهلي

2013 الأهلي

نهائى القرن..الفائز سيحمل البطولة رقم 15 من أرض الفراعنة



يدخل عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى اختباراً صعباً مع دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلي الثلاثي اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

في المعسكر الأحمر، حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت في أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقي على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتي في مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولي محمد الشناوي.