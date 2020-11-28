شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: لم أشعر بغياب الونش بسبب مستوى مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك أدرك هدف التعادل أمام الأهلي بشخصية البطل مضيفا:" الزمالك أدرك التعادل أمام الأهلي بشخصية البطل والثلاثي خلف المهاجم في الزمالك كان يتبادل المراكز بشكل مستمر".

تابع: "لم أشعر بالغيابات في الزمالك وهو ما يعكس قوة الفريق، كما أن مستوى مروان محسن جعلنا لا نشعر بغياب الونش ولابد من الحفاظ على الجيل الحالي للفريق ولا يجب على الزمالك أن يكتفي ببطولة أو أكثر تحققت في الموسم".

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا

وتأهل فريق الأهلى لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك، ليمثل القارة الإفريقية فى البطولة العالمية.

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.