شكرا لقرائتكم ياسر ابراهيم: هدف الزمالك جاء من هفوة..وأعاتب على مدير المنتخب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي سعادته عقب تحقيق الأحمر لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا:" الزمالك لم يهدر فرصة محققة أو انفراد وخط دفاع الأهلي كان في كامل تركيزه وهدف الزمالك في مرمى الأهلي جاء من "هفوة" لكن في النهاية نجحنا في حسم اللقب.

واشار: أقول لمدير المنتخب "مينفعش تتكلم على لاعب بطريقة غير جيدة واحترم وجهة نظر حسام البدري في عدم الانضمام لمنتخب مصر لكن من حقي أن أطمح في اللعب بقميص منتخب بلدي.

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا

وتأهل فريق الأهلى لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك، ليمثل القارة الإفريقية فى البطولة العالمية.

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.