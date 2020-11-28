شكرا لقرائتكم الأهلى راحة 24 ساعة بعد التتويج الإفريقى ويبدأ الاستعداد للاتحاد غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف مرانه مساء يوم الأحد المقبل. وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
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