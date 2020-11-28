شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: أصابتنا حالة تهاون بعد الهدف الأول..وكنت استعد للاحتفال بفرصة الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين كانو على قدر المسئولية مضيفا:" لاعبو الأهلي كانو على قدر المسئولية، الزمالك قدم مباراة محترمة جدا أمامنا لكننا نجحنا في حسم البطولة لصالحنا".

تابع إبراهيم خلال تصريحات تلفزيوينة: "أصابتنا حالة تهاون بعد الهدف المبكر أمام الزمالك وشعرنا أن المباراة سهلة، وكنت استعد للاحتفال بكره حسين الشحات لكن فوجئنا أنها اصطدمت بالقائم وحسين الشحات لم يكن موفقا اليوم لكنه لاعب كبير ومن أسباب فوز الأهلي بالبطولة".

وأشار: "لم أكن أدري ما أفعله بعد هدف أفشة، الظروف كانت صعبة خاصة بعدما خسر الأهلي مباراتين في النهائي وليلة المباراة كانت صعبة جدا خاصة وأنها أمام الزمالك في النهائي".

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا

وتأهل فريق الأهلى لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك، ليمثل القارة الإفريقية فى البطولة العالمية.

حصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.