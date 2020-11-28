على لطفى يهدى لقب بطولة إفريقيا لجماهير الأهلى

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جدة - عمرو شويل عبر علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك في 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة.
أكد لطفي أنه يهدي اللقب لجماهير الأهلي التي وقفت في ظهر اللاعبين كثيراً، وكانت تستحق هذه الفرحة الكبيرة، كما حرص على تهنئة زميله في الفريق مؤمن زكريا وتمنى له الشفاء العاجل.
تابع حارس الأهلي قائلاً إن أي لاعب يتواجد في الأهلي يعلم أن الفريق هو رقم 1 دائماً والجميع يعمل من أجل تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن الأهلي نجح هذا الموسم في الفوز على جميع الفرق الكبرى بالبطولة واستحق اللقب عن جدارة.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه بعد تغلبه على حساب الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل للأهلي قبل أن يدرك الزمالك هدف التعادل، لينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثانى.
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