رويترز: هدف قفشة الرائع يمنح الأهلى لقب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: هدف قفشة الرائع يمنح الأهلى لقب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وكالة رويترز بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وتحدثت رويترز في تقريرها المطول عن الهدف الرائع الذي سجله محمد مجدي اقفشة، صانع ألعاب الأهلي، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منهما، لكن أفشة نجح في استلام الكرة من على بعد 30 مترا، وسددها بشكل قوي في شباك الزمالك، محرزًا الهدف الثاني الرائع ، لتعم الاحتفالات ملعب استاد القاهرة بين لاعبي الأهلي.
وأوضحت الوكالة، أن موسيماني المدير الفني للأهلي نجح في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له التتويج به في عام 2016، عندما كان مديرا فنيا لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث تمكن وقتها من الفوز على الزمالك أيضًا.
وأشارت رويتر ، إلى أنها المرة الأولي التي يتوج فيها أي نادٍ بلقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من مباراة واحدة، حيث كان النظام السابق يقتضي بخوض مباراتين ذهابًا وإيابًا، حيث نجح الأهلي في حصد اللقب.
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