شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: قلبي توقف بسبب كورة زيزو ولقب "الملك" كبير قوي عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، أن "قلبه توقف" من كرة أحمد سيد زيزو التي ارتطمت بالقالم في المباراة التي فاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيمانى في تصريحات لبرنامج "استاد أفريقيا" على قناة أون تايم سبورت: "كلمة الملك كبيرة جدا عليا وجئت النادى الأهلى من أجل التتويج بالأميرة الأفريقية والآن الحلم تحقق، ومباريات الأهلى والزمالك تُكسب ولا تلعب".

وأضاف موسيمانى: "قلبى توقف من كرة زيزو اللى جت في القائم، وشيكابالا سجل هدفا عالميا منح الزمالك التفوق في وسط الملعب، وقلت للاعبين لازم نضغط على وسط الزمالك حتى يفقدوا السيطرة وعدم اللعب باريحية، وقفشة سجل هدف البطولة الذى يتدرب عليه والزمالك قدم مباراة كبيرة وباتشيكو تعامل مع المباراة بشكل رائعة ".

وتابع مدرب الأهلى: أشكر محمود الخطيب الذي أتاح لى الفرصة لتدريب الأهلى، وكنت أفكر في جلب له هدية في عيد ميلاده، وأشكر الجماهير الأهلاوية التي احتضنتنى واللى لسه مشفتهاش بسبب كورونا، وأشكر رئيس نادى صن داونز الذى وافق على تركى".

وأوضح موسيمانى: "الحلم تحقق وأمامنا كأس مصر والسوبر الأفريقي والمصرى وعلينا القتال من أجله وأوعد الجماهير بها والتي لم أراهم حتى الآن بسبب كورونا ولكن سنراهم قريبا".