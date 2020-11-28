شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان: العالم حاليا بيتحدث عن فوز الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلى أمامه فرصة تاريخية لجعل هذا الموسم موسما استثنائيا بعد التتوبج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.

وقال محمد زيدان في تصريحات في برنامج "استاد أفريقيا" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا يفتح الطريق أمام الأحمر لجعل هذا الموسم استثنائى والتتويج بخمس ألقاب بعد التتويج بالدورى وأمامه كأس مصر والسوبر الأفريقي والسوبر المصرى".

وأضاف محمد زيدان: كل العالم حاليا بيتحدث عن فوز الأهلى التاريخى على غريمه الزمالك وعودته للمشاركة في كأس العالم للأندية، وأطالب لاعبى الأهلى بالتركيز لزيادة بطولات الأهلى القارية أمام نهضة بركان والرجوع للمنافسة العالمية من جديد".