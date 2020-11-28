شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الأهلى قادم للسيطرة على القارة الأفريقية من جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة أخرى، وأضاف أنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي، مُشيراً إلى أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة أخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.
وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأهدى الشحات بطولة أفريقيا لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، والتي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.
وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء، وختم حديثه، مؤكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الأفريقية مجددا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.
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