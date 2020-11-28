شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الأهلى قادم للسيطرة على القارة الأفريقية من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة أخرى، وأضاف أنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي، مُشيراً إلى أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة أخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأهدى الشحات بطولة أفريقيا لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، والتي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.

وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء، وختم حديثه، مؤكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الأفريقية مجددا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.