شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الأهلى يحتفلون بالبطولة الإفريقية داخل ملعب مختار التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل أعضاء النادى الاهلى داخل ملعب مختار التتش بمقر النادى في الجزيرة عقب تتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة على حساب غريمة التقليدي الزمالك و وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ ‏عام 2013.‏

وتأهل الأهلي رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالأجواء التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف لفريق الزمالك.

وأثنى صبحى على التنافس بين لاعبى القطبين، والروح الرياضية التى كانت عنوان المباراة تأكيداً على قيمة مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، متمنياً التوفيق للفريقين فى البطولات القادمة ومهنئا جماهير النادى الأهلى بالفوز بالبطولة وجماهير نادى الزمالك بالأداء المشرف طوال مشوار البطولة.