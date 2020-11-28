شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن : نجحنا فى استعادة الثقة بلقب البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مروان محسن مهاجم نادى الأهلى، أننا قدرنا نرجع ثقة جماهير الاهلى في اللاعبين بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

وقال مروان محسن: من كتر فرحتي بالبطولة مش عارف أتكلم ومبروك لكل الجماهير اللى تستحق البطولة بعد المساندة الكبيرة لينا، وقدرنا نرجع ثقة الجماهير فينا من جديد".

وأضاف مروان محسن: "جمهور الاهلى بيحب النادى جدا، ومش زعلان من هجوم بعض الجماهير عليا لانه عاوزينى أكون في أفضل حال وإن شاء الله البطولات قادمة".

وتابع مهاجم الأهلى: "حاربنا من أول البطولة على التتويج بها من أجل مؤمن زكريا وهو متعود على البطولات وإن شاء الله يرجع تانى ويشارك".

من ناحية أخرى احتل محمد مجدي أفشة صدارة نجوم الأهلي في احتفالية التتويج بالبطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة.

وقام مروان محسن بحمل أفشة علي كتفه اثناء مراسم تسليم الميداليات والكأس ، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاحتفال مع أفشة وتقديم تهنئة خاصة له.

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن