شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك ظُلم تحكيميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتقد الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، مستوى التحكيم الذى شهده نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وعلق الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، عقب اللقاء، موضحا أن الحكم الجزائري مصطفى غربال تحامل على فريقه في لقاء الأهلي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع نجم الزمالك الأسبق: "الحكم تغاضى عن ضربة جزاء للزمالك، بعد سقوط أشرف بن شرقي في منطقة الجزاء، ورفض الذهاب لتقنية الفيديو، لمراجعة اللعبة، وهو قرار مصيري وحاسم".

وأضاف: "للأسف اللقاء النهائي شهد حضورا جماهيريا للأهلي فقط، رغم إعلان الاتحاد الإفريقي إقامة اللقاء دون حضور الجماهير؛ بسبب كورونا، ولكن حضر ما يقرب من 300 فرد أهلاوي فقط".

وأشار إلى أن الزمالك خسر الرهان؛ بسبب المشاكل التي عاشها، وضعف إدارة اللقاء من البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني، مؤكدا أن محمد أبو جبل، حارس الزمالك، ظهر بشكل أقل من المتوقع.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في نهائي دوري الأبطال مساء اليوم الجمعة، بستاد القاهرة الدولي.

ويعد الأهلى، النادى العربي، الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان أخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر، مشاركاته بكأس العالم للأندية، فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى، رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.

وسيطر التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، على أحداث الشوط الأول من اللقاء، تقدم عمرو السولية، للأهلى فى الدقيقة الخامسة، ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا، فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 31.

وفى الشوط الثانى، سجل محمد مجدى أفشة، هدف فوز الأهلى بالمباراة، بالدقيقة 86 من زمن المباراة.