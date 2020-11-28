شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص بين كهربا والشيخ وسعد سمير بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقص لاعبو الأهلي محمود كهربا وأحمد الشيخ وسعد سمير، احتفالا بفوز الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف وتتويجه بكأس دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، كما تأهل رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة.

ونشر الكاف، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو خلال رقص نجوم الأهلي كهربا وأحمد الشيخ وسعد سمير بعد الفوز الصعب على الزمالك في المباراة التي جمعتهم باستاد القاهرة.

وتأهل الأهلي رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحسم تأهله رسميا عن قارة إفريقيا للمشاركة ‏في كأس العالم للأندية وعاد الأهلي للتربع على عرش إفريقيا وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ ‏عام 2013.‏

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن