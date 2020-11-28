شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: لاعبو الأهلى على قدر المسئولية وهدفنا كأس مصر والسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رامى ربيعة، مدافع الأهلى سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دورى أبطال إٔفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين، وقال ربيعة إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا فى تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.

وحصد الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة فى مسيرته مع الأهلى على مستوى البطولات الإٔفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.

وأوضح أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والمرحلة القادمة سيركز الجميع على حصد لقب بطولتى كأس مصر والسوبر الأفريقى، وأشار ربيعة إلى أنه تعرض لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية كانت وراء ابتعاده عن المشاركة مع الأهلى، وكان يحتاج لبعض الوقت من أجل التعافى والعودة للمباريات، موضحًا أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى يعتمد عليه بشكل أكبر فى مركز المساك، لكنه أيضا يلعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والوسط المدافع، مشيرا إلى أنه يسعى لإثبات ذاته والمشاركة بصفة أساسية خلال الفترة القادمة.

وهنأ ربيعة جماهير الأهلى بالتتويج بلقب بطولة دورى أبطال اأفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.