ربيعة: لاعبو الأهلى على قدر المسئولية وهدفنا كأس مصر والسوبر الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رامى ربيعة، مدافع الأهلى سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دورى أبطال إٔفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين، وقال ربيعة إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا فى تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.
وحصد الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة فى مسيرته مع الأهلى على مستوى البطولات الإٔفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.
وأوضح أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والمرحلة القادمة سيركز الجميع على حصد لقب بطولتى كأس مصر والسوبر الأفريقى، وأشار ربيعة إلى أنه تعرض لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية كانت وراء ابتعاده عن المشاركة مع الأهلى، وكان يحتاج لبعض الوقت من أجل التعافى والعودة للمباريات، موضحًا أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى يعتمد عليه بشكل أكبر فى مركز المساك، لكنه أيضا يلعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والوسط المدافع، مشيرا إلى أنه يسعى لإثبات ذاته والمشاركة بصفة أساسية خلال الفترة القادمة.
وهنأ ربيعة جماهير الأهلى بالتتويج بلقب بطولة دورى أبطال اأفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.
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