شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يتعدى على بادجى "ضرباً" بعد انتهاء الديربى الأفريقى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نهاية مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع فى تاريخه بالبطولة القارية، أحداثاً مؤسفة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الفريق الأحمر، حيث نشبت مشادة بين أليو بادجى مهاجم الأهلى وكاسونجو مهاجم الزمالك، تطورت إلى قيام لاعب القلعة البيضاء بالإعتداء ضرباً على بادجى ليدخل بعدها أكثر من طرف فى الاشتباك.



اشتباك بين الفريقين



اعتداء بعد المباراة



تعدي كاسونجو على بادجى



جانب من الاشتباك 2



جانب من الاشتباك



كاسونجو وبادجى



كاسونجو

واستلم لاعبو الأهلى كأس أفريقيا بعدما توجوا باللقب الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في نهائي دورى أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف .

تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة .

تشكيل الأهلي

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.