شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى بعد فوز الأهلى ببطولة أفريقيا: مبروك لأعظم نادى وهاردلك للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد حماقى بفوز فريق النادى الأهلى ببطولة افريقيا وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى : مبروك لاعظم نادى واعظم جمهور وهاردلك للزمالك وجمهوره وبجد عمل ماتش عالمى ونشر أيضا أغنية "أجيال بتسلم بعض" الذى طرحها في عام 2014 .





وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.

واحتل محمد مجدي أفشة صدارة نجوم الأهلي في احتفالية التتويج بالبطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة.

وقام مروان محسن بحمل أفشة علي كتفه اثناء مراسم تسليم الميداليات والكأس ، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاحتفال مع أفشة وتقديم تهنئة خاصة له.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال المباراة.