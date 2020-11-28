شكرا لقرائتكم خبر عن السهل الممتنع يمنح ـ" غربال " السيطرة على نهائي القرن تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلي X الزمالك نهائي دوري ابطال افريقيا في نسخته الـ54

النتيجة – فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف .

الملعب- استاد القاهرة

الحكم الجزائري- مصطفى غربال صاحب الـ35 عاما والحاصل على الشارة الدولية .2014

المساعد الأول الجزائري – عبد الحق أشيلى صاحب الـ39 عاما دولي 2009

المساعد الثاني الجزائري – جواري مقرن – صاحب 38 عاما دولي - 2014

الحكم الرابع – المصري إبراهيم نور الدين صاحب 39 عاما دولي 2014

ثنائي الـ " VAR" – الزامبى جاني سيكازوي –والأنجولي –جيرسون دوس سانتوس

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية مناسبة خلال فعاليات اللقاء لكنه تحرك بشكل خاطئ اغلب فترات المباراة وظل يتحرك طوليا بين خطى منطقتي الـ" 18 تابع اللعب

وهوخلف اللاعبين بخط مستقيم اغلب فترات المباراة وكان يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة لكنه احسن تقدير المخالفات الفنية ولكنه رسب في

تقدير اغلب العقوبات الإدارية.

الشخصية

ظهر الحكم بشكل متوتر وقلق خاصه في الـ20 دقيقة الأول من اللقاء لكنه سرعان ما عاد وبدات تظهر عليه الابتسامة والهدوء وظل على هذا الحال حتى

نهاية اللقاء ولم يتفاعل مع سخونة اللاعبين والعصبية مما ساعدة كثيرا فى انهاء المبارة بشكل جيد ، لكنه لم يكن حاسما في الاعتراضات المتكررة وتأخر

كثيرا في اشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون اعتقدا منه انه بذلك يمكن السيطرة على المباراة دون الافراط في البطاقات.

تطبيق القانون (38 مخالفة - ظهور وحيد الـ" VAR"- 5 - بطاقات صفراء )



الحكم كان على موعد للتدخل بالصافرة كثيرا ف محاوله للسيطرة على اللقاء فاحتسب 38 مخالفة في تقدير مناسب لم تتدخل كابينة الـ " VAR" سواء في

مخالفة وحيدة لتأكد قرار الحكم في استمرار اللعب عندما طلب لا عبى الزمالك بركلة جزاء داخل منطقة جزاء الأحمر.

تأخر الحكم في اشهار البطاقات اعتمد على التحذيرات الشفوية وفض الاشتباك بين اللاعبين بالتحذير فقط وظل على هذا الحال حتى جاءت الدقيقة 72 من عمر

اللقاء لتعلن عن اشهار البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء من نصيب عمرو السولية لاعب الأهلي ثم توالت الإنذارات في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء خوفا ان

يفلت الزمام أنذر ثلاثي الأهلي افشة ومحمد هاني ومحمد الشناوي في الدقائق 88،90، 91 مقابل انذار وحيد للزمالك من نصيب فرجاني ساسي في الدقيقة 92

من عمر اللقاء في الوقت الذي تغاضى عن أكثر من انذار طبقا للقانون.

المساعدان

ساهم الثنائي بشكل كبير في نجاح اللقاء تحكيميا وظهروا بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خاصه في شوط المباراة الثاني

وأشاروا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وتدخلوا كثيرا في المخالفات القريبة وتعاونوا مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 38خطأ - 11ركلات ركنية –4حالات تسلل –– 5بطاقات صفراء –3اهداف –

الدرجات: الحكم 8.3 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.0 – ثنائى الفيديو – 8.0