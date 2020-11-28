بالصور والفيديو .. تحت أنظار الجنايني .. الخطيب يوقف احتفال كهربا ويعانقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أوقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي احتفال كهربا أثناء مراسم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ثم عانقه. وتوجه كهربا إلى منصة التتويج لينحني أمام الخطيب تحت أنظار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ليطلب منه رئيس الأهلي إيقافه الإحتفال ثم يعانقه الأهلي هزم الزمالك بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل الأبيض هدفه الوحيد عن طريق قائده محمود عبد الرازق شيكابالا. وشارك كهربا في نهاية المباراة ليحقق ثاني بطولاته مع ناديه الأم الذي انتقل إليه الموسم الماضي.

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