بالصور.. القاهرة حمراء.. جماهير الأهلي تنتشر في ربوع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة ومحمد حسام الدين :

بعد صافرة الجزائري غربال حكم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتشرت جماهير الاهلي في ربوع القاهرة للاحتفال باللقب التاسع.

جماهير الأهلي لم تحتفل فقط في القاهرة، بل في أغلب محافظات مصر، لكن العاصمة كانت صاحبة الكثافة الأكبر للجماهير التي احتفلت بجنون بعد اللقاء.

السيارات المارة في شوارع القاهرة اجتمعت أغلبها على رفع علم الأهلي والاحتفال بآلات التنبيه والهتافات والتجمعات للغناء وترديد أهازيج الأهلي الشهيرة.

الأهلي هزم الزمالك بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل الأبيض هدفه الوحيد عن طريق قائده محمود عبد الرازق شيكابالا.

وتابعت عدسة "يلا كورة" شوارع العاصمة لترصد حالة الفرحة الجنونية التي انتابت جماهير الأهلي التي لن تتمكن من النوم في هذه الليلة، لتستمر احتفالاتهم حتى الصباح الباكر.