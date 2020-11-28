وفقًا للائحة.. هل يغيب الشحات عن الأهلي في كأس السوبر الإفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يواجه حسين الشحات جناح الأهلي عقوبة الإيقاف قبل كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر أن يكون في القاهرة خلال ديسمبر المقبل، بعد طرده عقب نهاية نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك.

وقال حسين الشحات في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "قبل بداية المباراة قلت للاعبي الفريق إن شاء الله سنحقق البطولة، فأتي لاعب من الزمالك وسخر منا ولم نقم بالرد عليه على الإطلاق."

وتابع: "بعد نهاية المباراة قلت له الحمد لله حققنا البطولة، فقام بالاعتداء علي بالضرب وأتى الحكم ليطردنا نحن الاثنين."

وتقول لائحة دوري أبطال إفريقيا في باب الاجراءات العقابية، المادة الرابعة: "اللاعب الذي يتعرض للطرد من المباراة من جانب الحكم يغيب بشكل مباشر عن اللاعب في المباراة التالية من بطولات الأندية، دون النظر إلى العقوبات الأخرى، التي من الممكن أن توقع على اللاعب من جانب اللجنة المنظمة."

وتقول المادة السابعة: "في حالة وجود خطأ فادح فإن اللاعب المرتكب للخطأ يمكن أن يتعرض للإيقاف ليس فقط في دوري أبطال إفريقيا لكن إيضًا في كل البطولات المنظمة من جانب كاف."

وأعلن الاتحاد الإفريقي إقامة كأس السوبر الإفريقي في مصر غير أنه لم يحدد حتى الآن موعد المباراة، فيما كشف مسئولون في اتحاد الكرة أن اللقاء سيقام في ديسمبر القادم.