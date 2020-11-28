بالصور .. اعتداء كاسونجو على بادجي بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أسامة عبد النبي: اعتدى الكونغولي كابونجو كاسونجو جناح الزمالك على السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بفوز الفريق الأحمر 2-1 وتتويجه بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه ليتأهل لمونديال الأندية. ورصدت عدسة الخليج 365 اعتداء المهاجم الكونغولي عقب نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات ومناوشات أدت لطرد مصطفي محمد مهاجم الزمالك وحسين الشحات جناح الأهلي. وشارك كاسونجو في الشوط الثاني من المباراة بدلاً من شيكابالا فيما لم يشارك بادجي وجلس على مقاعد البدلاء. وكان بادجي قد اشتبك أيضاً مع لاعبي الزمالك في السوبر الماضي الذي توج به الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.

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