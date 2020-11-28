دخلت جماهير النادي الأهلي إلى ملعب مختار التتش احتفالاً بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسمحت إدارة الأهلي للجماهير للاحتفال باللقب الأفريقي في ملعب التتش. وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي تحتفل بلقب أبطال افريقيا في ملعب التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.