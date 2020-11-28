مدرب الاهلي: سعيد بتحقيق البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي

عبر كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن فخره الشديد بعد تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.
ووجه كيفين جونسون الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسةالكابتن محمود الخطيب، على منحه فرصة تولي تدريب الفريق، معربًا عن سعادته الشديدة بالوجود مع الفريق، والفوز ببطولة كبيرة مثل لقب دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أنه سعيد بتحقيق البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي، مشيرًا
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
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