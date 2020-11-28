محمد الشناوي: أهني جماهير الأهلي بالفوز علي الزمالك وحصد لقب افريقيا

أهدي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي والجهاز الفني، وكذلك لزملائه في الفريق، وحارسي المرمى على لطفي ومصطفى شوبير.
وأبدى الشناوي سعادته الشديدة بعد الفوز على الزمالك وتتويج الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ظهوره بشكل جيد، هما زميلاه عليلطفي، ومصطفى شوبير، مؤكدًا بأن الأهم هو مصلحة الفريق في النهاية بغض النظر عن الحارس الذي يشارك أساسيًّا.
وأضاف أنه عندما غير «القفاز» الخاص به، خلال اللقاء، قام علي لطفي بالإسراع نحو غرفة الملابس بشكل سريع من أجل إحضار القفاز لارتدائه، مشيرًا إلى أنه يعتبره
وهنأ الشناوي جماهير النادي الأهلي بالفوز على الزمالك وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لكأس العالم للأندية، ووعد بالمنافسة على كل الألقاب في الفترة المقبلة.
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.
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