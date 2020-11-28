نهائي افريقيا.. الكاف يحتفي بهدف قفشة الصاروخي في مرمي الزمالك

احتفي الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف" بلغاته الثلاثة؛ العربية والإنجليزية والفرنسية، بالهدف الرائع الذي أحرزه مجدي أفشة في الدقيقة 86 من عمر المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والذي توج الأهلي باللقب للمرة التاسعة.
وقام حساب الكاف ببث مباشرلفرحة لاعبي وجهازهم الفني في الملعب بعد التتويج باللقب.
وقال حساب الكاف إن بيتسو موسيماني حقق إنجازا جديدا بتحقيق اللقب الثاني له، ليصبح ثالث مدير فني يفوز باللقب مع فريقين
وبث الحساب مقطع فيديو ظهر فيه كهربا وهو يرقص مع أحمد الشيخ وسعد سمير، ومقطع فيديو ثانٍ لـ«علي معلول» وهو يحتفل بالميدالية ويتحدث مع عائلته عبر الهاتف.
ونشر الحساب فيديو ثالث لمدرب الأحمال في الأهلي ماكبيلا وهو يرقص في غرفة الملابس مع محلل الأداء ماتبلا احتفالا باللقب.
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