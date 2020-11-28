حرص نادي بايرن ميونخ الألماني على تهنئة الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائيةالتي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.
وكتب الحساب الرسمي لبطل دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من البايرن بطل
وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليظل صاحب الرقم القياسي كأكثر فريق إفريقي يتأهل للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ مهنئاً الأهلي: نراكم في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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