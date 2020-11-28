بايرن ميونخ مهنئاً الأهلي: نراكم في كأس العالم للأندية

حرص نادي بايرن ميونخ الألماني على تهنئة الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائية

التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وكتب الحساب الرسمي لبطل دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من البايرن بطل

أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل».

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليظل صاحب الرقم القياسي كأكثر فريق إفريقي يتأهل للبطولة.