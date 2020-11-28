دقيقة صمت على روح مارادونا بدءًا من مباريات السبت حتى الخميس المقبل

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منظمي المسابقات إلى الوقوف دقيقة حدادًا على روح الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، وذلك قبل بداية مباريات الأسبوع الحالي.
وذكر الفيفا أنه ينبغي تكريم واحد من أفضل أساطير وعلامات كرة القدم عبر التاريخ.
وطلب الاتحاد الدولي من ال211 دولة الأعضاء تحت مظلته، بالوقوف دقيقة حداد قبل أي مباراة تقام في هذا الأسبوع أو في أقرب منافسات محتملة.
وتوفي مارادونا/ 60 عامًا/ بسكتة قلبية يوم الأربعاء الماضي، ودفن في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أمس الخميس.
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