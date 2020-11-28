الاحتفالات تنفجر في شوارع القاهرة والمدن المصرية بعد تتويج الأهلي بالتاسعة

شهد مقر النادي الأهلي المصري احتفالات صاخبة من أعضاء النادي والجماهير عقب الفوز على الزمالك 2 / 1 والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه.

واحتشد مقر الأهلي بالجزيرة بالأعضاء والذين احتفلوا عقب المباراة وتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2013 بصورة هستيرية.

كما زحف عدد كبير من جماهير الأهلي إلى المقر الرئيسي بالجزيرة واحتفلوا هناك حول النادي وهتفوا للاعبين والجهاز الفني.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعًا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددًا علمًا بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.