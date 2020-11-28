كورة عربية | ماذا ينتظر الهلال والنصر في نهائي القمة بكأس ملك السعودية؟

يتطلع الهلال الى لقبه التاسع والنصر الى السابع عندما يلتقيان السبت في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي.

ويُعدّ اللقاء الخامس بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقاسم الفريقان البطولات سابقًا بواقع مرتين لكل فريق.

وتأتي هذه المباراة بعد خمسة أيام من المواجهة التي جمعت الفريقين على نفس الملعب في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

ويسعى الهلال إلى تأكيد تفوقه على جاره في المباريات الأخيرة، وإضافة لقب جديد خصوصاً وأنه سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز في الدوري والأنفراد بصدارة الترتيب.

كما أكتملت صفوفه بعودة سالم الدوسري وعبدالله المعيوف اللذين تغيبا عن المباراة الماضية بداعي الإصابة.

وتلقى الهلال دفعة معنوية بعدما استعاد الخميس خدمات مدربه الروماني رازفان لوشيسكو الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد وقاد تدريب الفريق الخميس بمقر النادي، وذلك بعدما غاب عن مباراة النصر في الدوري.

ويقول محمد الدعيع حارس مرمى الهلال الاسبق “مباراة الفريقين غدًا تختلف بشكل كلي عن المباراة الماضية، ويعتبر الفريقان مثل كتاب مفتوح لكل مدرب. في مباراة الدوري فاز الهلال بأقل مجهود ولعب بالتشكيل الأساسي عكس النصر الذي أراح عددًا من لاعبيه أمثال المغربيين عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط اللذين شاركا في الشوط الثاني من أجل تجهيزهم لنهائي الكأس”.

تابع الدعيع “لا خوف على الهلال وجميع اللاعبين جاهزين، والمدرب سيكون متواجدًا مع الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا، والفريق جاهز نفسيا ومعنويا ويبحث عن انجاز بتحقيق الثلاثية”.

– لقاح ضد الخسارة –

وفي المقابل يطمح النصر إلى استعادة توازنه عبر الباب الكبير وتحقيق أكثر من هدف من خلال المباراة.

يأمل في إحراز لقب البطولة ورد أعتباره بعد خسارته الماضية في الدوري وفي نفس الوقت مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية في مبارياته السابقة.

ورغم غياب عبدالفتاح عسيري بداعي الإصابة، إلا أن الفريق يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط بعد تعافيهم جميعًا من كورونا.

بدوره، قال مدافع نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، إبراهيم الشويع “مباراة الهلال لن تكون بالمستوى الذي ظهرت عليه مباراة الفريقين في الدوري، مؤكدًا أنها ستظهر بشكل مختلف لاسيما وأنها في نهائي الكأس وتجمع فريقين كبيرين لديهم العناصر في الدوري السعودي”.

أضاف الشويع “المباراة الماضية كانت لقاحا ضد الخسارة للنهائي المرتقب، والفريقان سيدخلان المباراة بقوتهما الضاربة”.

ولم يجد الفريقان صعوبة كبيرة في بلوغ النهائي، فالهلال فاز في الدور الأول على عرعر 4-1 والثاني على الجبلين 4-2، وفي ثمن النهائي تخطى الفيصلي 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. وفي ربع النهائي تغلب على الأتفاق بثنائية قبل تجاوزه أبها 2-0.

أما النصر، فتجاوز في الدور الأول عفيف 5-1 والثاني البكيرية 4-1، وفي ثمن النهائي فاز على ضمك 4-2. تخطى العدالة بهدف في ربع النهائي وفي نصف النهائي تجاوز الأهلي 2-1.

وتضم توليفة الهلال لاعبين امثال عبدالله المعيوف في حراسة المرمى وياسر الشهراني وعلي البليهي والكوري الجنوبي جيانغ هيون ومحمد البريك في الدفاع و الكولومبي جوستافو كويار وسلمان الفرج وسالم الدوسري والايطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي اندريه كاريو في الوسط والفرنسي بافيتيمبي جوميز في الهجوم.

فيما يبرز في تشكيلة النصر لاعبين أمثال الإسترالي براد جونز في حراسة المرمى والكوري الجنوبي كيم سو وعبدالله مادو والبرازيلي مايكون بيريرا وسلطان الغنام في الدفاع، وعبدالله الخيبري والبرازيلي بيتروس ماثيوس وخالد الغنام والارجنتيني بيتي مارتينيس والمغربيان أمرابط في الوسط وحمدالله في الهجوم.

وتعتبر المواجهة التي تجمع الهلال والنصر هي المواجهة رقم 27 في تاريخ مواجهاتهما في كأس الملك، إذ سبق أن ألتقيا 26 مرة، فاز النصر في 11 مباراة والهلال في مثلها وحسم التعادل 4 مباريات أخرى.

وأسندت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة قيادة المباراة إلى الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك.