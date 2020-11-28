تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. “شيكابالا يقود الأبيض”

أعلن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ودفع باتشيكو بالحارس محمد أبوجبل ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية فيما يجلس محمود عبدالرحيم “جنش” على مقاعد البدلاء.

ويشارك إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية على حساب عبدالله جمعة المصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما يلعب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، وفي قلب الدفاع الثنائي محمد عبدالغني ومحمود علاء في غياب محمود الونش المصاب بكورونا أيضا.

وفي خط الوسط، يشارك طارق حامد وبجواره فرجاني ساسي ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، ويلعب محمود عبدالرازق “شيكابالا” في مركز صانع الألعاب بديلا للاعب يوسف إبراهيم “أوباما” الذي جاءت مسحته إيجابية أيضا بفيروس كورونا.

وفي الهجوم يلعب الثلاثي أشرف بنشرقي في مركز الجناح الأيسر، وأحمد سيد “زيزو” في مركز الجناح الأيمن، ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، بينما يقود مصطفى محمد هجوم الفريق الأبيض.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم: مصطفى محمد.