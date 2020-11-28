تشكيلة الاهلي الأساسية لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. “مروان يقود الهجوم”

أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء اليوم 27-11-2020، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ودفع موسيماني بالحارس محمد الشناوي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، في تلك المباراة، فيما يجلس على لطفي على مقاعد البدلاء.
وفي الدفاع يتواجد محمد هاني في الجبهة اليمني ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية رغم الشائعات التي طاردته قبل المباراة بمعاناته من إصابة في الركبة، ويلعب بجواره في قلب الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، فيما يقود علي معلول الجبهة اليسرى.
ويشارك حمدي فتحي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية بديلا للمالي آليو ديانج الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبجواره عمرو السولية.
فيما يلعب محمد مجدي “أفشة” في تشكيلة الاهلي الأساسية بمركز صانع الألعاب، وعلى يمينه حسين الشحات، وفي الجناح الأيسر يشارك النيجيري جونيور أجايى. بينما يقود هجوم الأهلي، مروان محسن.
وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي “أفشة”، حسين الشحات – جونيور أجايى.
الهجوم: مروان محسن.
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