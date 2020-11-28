بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا “يلا شوت”

بث مباشر يلا شوت مباراة “الاهلي والزمالك” في قمة مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تُنقل مباراة “الاهلي والزمالك” على قناة بي إن سبورتس 1 و7، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قناة “تايم سبورتس” البث الأرضي بشكل مجاني دون تشفير، بصوت المعلق المصري “مدحت شلبي“.

ويدير اللقاء الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال”، وتنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك في لقاء مصري خالص لأول مرة في تاريخ القارة السمراء بين فريقين من نفس البلد.

ويتطلع المضيف “الزمالك” إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى موسم 2002 عندما فاز به على حساب الرجاء الرياضي المغربي بفضل هدف “تامر عبد الحميد”.

وسبق لنادي الزمالك التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

على الجانب الآخر، لم يحقق “الاهلي” لقب البطولة منذ 2013، وسيسعى اليوم للتتويج بالكأس التاسعة، من أجل تعزيز سجله القياسي في البطولة كأكثر الأندية الأفريقية تحقيقًا للقب.

وحصل الاهلي على بطولاته الثمانية في دوري أبطال أفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

ويملك النادي الاهلي الأفضلية على الزمالك في المواجهات المباشرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تواجها 8 مرات، فاز الشياطين الحمر في 5 مناسبات، بينما سيطر التعادل على 3، وسجل هجومه 15 هدفًا مقابل 8 أهداف للفارس الأبيض.

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