السوق السعودي| مصدر يكشف حقيقة تفاوض الهلال مع عمر السومة!

يُعتبر المهاجم السوري عمر السومة، محترف أهلي جدة، من أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، ويرتبط اسمه كثيرًا بإمكانية الانتقال إلى نادي الهلال، خصوصًا مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الراقي.

وغرد الإعلامي الرياضي، عناد الرشيد، خلال الساعات الماضية قائلا “عمر السومة قريب جدا من الانتقال إلى نادي الهلال في يناير المقبل بالمجان كونه لاعبا حرا آنذاك. كما كانت هنالك مفاوضات بين النادي العاصمي والسومة في بداية هذا الموسم، وحرص السومة على استفادة النادي الأهلي من قيمة انتقاله”.

لكن مصدر قريب الصلة من نادي الهلال أكد عدم صحة هذه الشائعات، وأشار إلى أن إدارة الزعيم حريصة على علاقاتها مع جميع الأندية، ولا يمكن أن تتفاوض مع لاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه.

وأضاف المصدر ذاته “الهلال في وقت سابق رفض ضم البرازيلي رومارينهو بعد خلافه مع ناديه، لكن الإدارة وضعت علاقتها مع الاتحاد وباقي الأندية كأولوية. عقب دخول السومة الفترة الحرة من عقده سيكون لكل حادث حديث”.

وكان “العقيد” قد تحدث في تصريحات إعلامية سابقًا، وقال السومة “هناك ظروف خاصة خارجة عن إرادتي، قد تجبرني على مغادرة الفريق، وأتمنى حلها. وجمهورنا يعلم مدى انتمائي للأهلي”.

وسجل السومة حتى الآن 125 هدفًا في 135 مباراة شارك فيها مع الأهلي في الدوري السعودي، ويفصل اللاعب هدفاً واحداً عن معادلة رقم النجم السعودي السابق ناصر الشمراني، الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي، والذي دوّن اسمه بتسجيل 126 هدفًا.

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