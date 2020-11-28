الامارات | نهائي كأس السعودية بين الهلال والنصر اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس السعودية بين الهلال والنصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الهلال إلى لقبه التاسع، والنصر الى السابع، عندما يلتقيان اليوم في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي. ويُعدّ اللقاء الخامس بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقاسم الفريقان البطولات سابقاً بواقع مرتين لكل فريق.

وتأتي هذه المباراة بعد خمسة أيام من المواجهة التي جمعت الفريقين على الملعب نفسه في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

ويسعى الهلال إلى تأكيد تفوّقه على جاره في المباريات الأخيرة، وإضافة لقب جديد، خصوصاً أنه سيدخل المباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز في الدوري والانفراد بصدارة الترتيب.

كما اكتملت صفوفه بعودة سالم الدوسري وعبدالله المعيوف، اللذين تغيبا عن المباراة الماضية بداعي الإصابة.

في المقابل، يطمح النصر إلى استعادة توازنه عبر الباب الكبير وتحقيق أكثر من هدف من خلال المباراة، إذ يأمل في إحراز لقب البطولة، وردّ اعتباره بعد خسارته الماضية في الدوري، وفي الوقت نفسه مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية في مبارياته السابقة.

- الهلال يتطلع إلى تحقيق لقبه التاسع، والنصر إلى السابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news