الامارات | استئناف دوري اليد للسيدات اليوم بعد توقف 260 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف دوري اليد للسيدات اليوم بعد توقف 260 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف في الثالثة ظهر اليوم بطولة الدوري العام لكرة اليد للسيدات، عقب توقف دام 260 يوماً جراء الإجراءات الاحترازية التي سادت الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بلقاء فريق النصر مع «HCD»، بينما يحل فريق الجالية التونسية ضيفاً على الجزيرة.

ويسعى فريقا النصر والجزيرة إلى خطف نقطتي المباراة، ومواصلة فرض الشراكة على صدارة الترتيب ورصيد النقاط الست، بانتظار المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في الجولة الختامية في 12 ديسمبر المقبل، فيما يسعى الجالية التونسية و«HCD» المتشاركين في رصيد النقاط الثلاث، إلى تحقيق فوز يضمن تقليص الفارق عن الصدارة.

من جانبها أعربت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد، أنيسة الشدادي، عن سعادتها بعودة منافسات دوري السيدات، واستكمال ما تبقى من دوري موسم 2019-2020. وقالت في تصريحات صحافية: «اللجنة عقدت خلال الشهر الجاري اجتماعات تنسيقية عدة مع إداريي الفرق المشاركة، قبل الإعلان عن عودة استكمال الدوري، إذ تم خلال الاجتماعات شرح لوائح ونظم النشاط النسائي، وكذلك دليل الإجراءات الاحترازية المتبع مع عودة المباريات».

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