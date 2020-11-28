الامارات | منصور بن محمد: دبي من أفضل الوجهات الرياضية في العالم لعشاق الغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد: دبي من أفضل الوجهات الرياضية في العالم لعشاق الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «عقارات جميرا للغولف» لاحتضان النسخة 12 من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل. وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، خاصة لعشاق وهواة الغولف، وهو ما جعلها المكان الأنسب لتستضيف ختام موسم الجولة الأوروبية». وأضاف: «سعداء أن نواصل استضافة أبطال الغولف العالميين في دبي للمشاركة في هذه البطولة سنوياً منذ عام 2009 تحت شعار (السباق إلى دبي)، وسعادتنا هذا العام مضاعفة لأن الحدث يقام رغم كل التحديات التي أطلقتها جائحة كوفيد-19، ما يؤكد حجم العمل الذي تقوم به الإمارات وجهود المنظمين من أجل استمرارية مواصلة الأحداث الرياضية، والحفاظ على قوة التنافس وسلامة الجميع».

وتعد المحطة الختامية والبطولة الأغلى في موسم الجولة الأوروبية الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهي الحدث الأخير في سلسلة (رولكس) لعدد من البطولات الحصرية في هذه الجولة التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي الغولف في العالم.

وتأتي رعاية سموه سيراً على نهج القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي عموماً ورياضة الغولف على وجه التحديد، بما أسهم في احتضان دبي بطولات كبرى في هذه الرياضة، واستقطاب نخبة اللاعبين، وأصبحت محط اهتمام العالم، خصوصاً في بطولة جولة موانئ دبي، التي يشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين على مدار الموسم للتنافس في الجائزة الأضخم.

ومنذ انطلاقها عام 2009، أصبحت بطولة جولة موانئ دبي العالمية واحدة من أكثر الأحداث شهرة في رزنامة لعبة الغولف، والتي فاز بها ألمع الأسماء أمثال: لي ويستوود، وروري ماكلروي، وهنريك ستينسون، وداني ويليت، والبطل الحالي جون رام الذي توج باللقب في نوفمبر الماضي للمرة الثانية في ثلاث سنوات، كما حصد أيضاً لقب بطولة السباق إلى دبي لعام 2019.

والبطولة هي واحدة من أربع فعاليات فقط في الإمارة حاصلة على تصنيف خمس نجوم، كجزء من نظام تصنيف الأحداث الرياضية التابع لمجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن حدث إضافي من قبل الجولة الأوروبية مع بطولة «الغولف في دبي» التي تقدمها موانئ دبي العالمية، وستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف في الأسبوع السابق لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، 2-5 ديسمبر المقبل، ما يعني أن الإمارة ستستضيف حدثين آسرين لإنهاء موسم 2020.

وسيقتصر حضور المتفرجين في كلا الحدثين على عدد محدود من الضيوف المدعوين فقط، لكن يمكن لعشاق لعبة الغولف متابعة الحدث على قناة دبي الرياضية، أو من شبكتهم المحلية، بالإضافة إلى مواكبة كل الأحداث على موقع الجولة الأوروبية www.europeantour.com.

وستخضع كلتا البطولتين الكبيرتين لبروتوكولات صارمة للسلامة والاختبار المنصوص عليها في استراتيجية الصحة الشاملة للجولة، والتي ستستمر في التطور، وبما يتماشى مع الإرشادات الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية.

- منصور بن محمد راعياً للحدث العالمي الذي يقام من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

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