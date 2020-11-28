الامارات | ناصر: حُرِمت ركلتَيْ جزاء من الحكم نفسه أمام الوصل والظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر: حُرِمت ركلتَيْ جزاء من الحكم نفسه أمام الوصل والظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الفجيرة، حمدان ناصر، استغرابه قرار الحكم خالد ناجم عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة «الذئاب» في مباراته أمام الوصل، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز «الإمبراطور» بثلاثة أهداف دون رد.

وقال ناصر، في تصريحات صحافية: «حرمت ركلتَيْ جزاء، أمام الوصل، وقبل ذلك في لقاء الظفرة من الحكم نفسه». وتابع: «لا أشعر بالحزن عقب الخسارة، لأننا لعبنا بشكل جيد، بينما أنا لست خبيراً بقرارات الحكام، لكن الكرة كانت معي، والحكم احتسب ركلة جزاء لمصلحة الفجيرة، قبل أن يتراجع عن قراره عقب استعانته بتقنية الفيديو».

وأضاف: «الحكم يجب أن يراجع حساباته لأنه ليس منطقياً أن يتخذ قراره بهذه الطريقة، خصوصاً أنها ركلة جزاء واضحة، واتخذ القرار بالفعل قبل أن يلغيه بالعودة إلى تقنية الفيديو». وأشار لاعب الفجيرة إلى أن عدم احتساب ركلة الجزاء أثر في نتيجة المباراة، وقال: «في حال إحرازنا هدف التعادل الوضع كان سيتغير بالتأكيد، لأن معنويات اللاعبين سترتفع، وستكون الاحتمالات مفتوحة للفريقين بالنسبة لنتيجة المباراة.

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