الامارات | مدرب خورفكان: التعادل مع المتصدر ليس مفاجأة.. وهو بمثابة انتصار

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: التعادل مع المتصدر ليس مفاجأة.. وهو بمثابة انتصار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب خورفكان، البرازيلي كايو، أن «التعادل مع المتصدر الشارقة ليس مفاجأة، وهو بمثابة انتصار». وأبدى كايو سعادته الكبيرة بالنقطة التي خرج بها في لقاء الجولة السابعة بدوري الخليج العربي، بعد التعادل بهدف لمثله أمام الشارقة، ونجاحه في إيقاف سلسلة انتصارات «الملك» المتتالية لست مباريات.

وتابع كايو في المؤتمر الصحافي: من المؤكد أنها نتيجة مميزة تحسب لفريقنا، خصوصاً أن التعادل جاء مع فريق فاز بست مباريات متتالية، ورغم ذلك كان طموحنا تحقيق الفوز، لولا أننا أضعنا فرصاً عدة، وفي الوقت نفسه التعادل مع الشارقة مكسب.

وأضاف: المدافعون نجحوا بشكل مميز بإيقاف خطورة مهاجمي الشارقة، وكانوا في الموعد، بعد أن لعب الفريق بثقة كبيرة وإصرار في مباراة صعبة أمام منافس كبير. وأوضح: فريقنا يتطور من مباراة لأخرى، وحتى في المباريات التي خسرناها كنا الطرف الأفضل، لكن الحظ عاندنا عندما افتقدنا اللمسة الأخيرة، والتعادل مع الشارقة وشباب الأهلي لم يكن مفاجئاً، وإنما ناتج عمل كبير في التدريبات.

وأكمل: خضنا مباريات صعبة أمام الفرق التي تنافس في اللقب، وتنتظرنا مباريات صعبة أمام جميع الفرق، التي تعتبر في مستوانا نفسه، ولن تكون سهلة.

العنبري: النقطة غير مرضية.. ولا ألوم أي لاعب

قلل مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، من تأثير نتيجة التعادل في الفريق، وقال في المؤتمر الصحافي: «الفريق لم يكن في يومه، ولا يوجد لاعب معين يتحمل مسؤولية النتيجة، ولا أستطيع أن ألوم أي لاعب». مبيناً أن النتيجة غير مرضية، لأن الهدف كان النقاط الثلاث. وتابع: أثق باللاعبين، ونحن قادرون على استعادة نغمة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وقال أيضاً: أي لاعب مهم في الفريق، وغياب لاعب معين لا يمكن أن يؤثر في الفريق، لذلك غياب ماجد سرور لم يكن سبباً في التعادل، رغم أهمية ماجد بالنسبة للفريق ككل.

وختم العنبري مباركاً لفريق خورفكان على الأداء، وقال إنه قدم مباراة جيدة، نافياً أن يكون لاعبوه افتقدوا التركيز، بسبب التفكير في تحطيم الأرقام القياسية.

خورفكان تعادل أمام فريقين كبيرين، هما: الشارقة، وشباب الأهلي.

حافظ الشارقة على صدارته للدوري بـ19 نقطة.

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