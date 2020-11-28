شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يحقق رقمًا تاريخيًا عقب تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الموقع الرسمي للنادي الأهلي رقم تاريخي حققه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعدما أصبح أول رئيس ناد في إفريقيا يتوج باللقب وهو لاعب في صفوف الفريق، ثم يحقق اللقب مرة أخرى وهو في منصب رئيس النادي، وذلك بعدما تمكن الأهلي من تحقيق لقب بطولة دوري أٔبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وذكر الموقع أن التاريخ سجل إنجازًا من نوع خاص بطله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي والهداف التاريخ للأهلي والأندية المصرية في البطولات الإفريقية برصيد 37 هدفا.

وبهذا اللقب أصبح الكابتن محمود الخطيب أول رئيس نادٍ يتوج بلقب دوري اأبطال إفريقيا بعدما ساهم في التتويج بأول لقب قاري في تاريخ القلعة الحمراء في نسخة 1982، وعاد ليكرر الإنجاز في عام 1987، ثم عاد وهو رئيس للنادي الأهلي ليقود الفريق للتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.