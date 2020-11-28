شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: مبروك بطولة أفريقيا لأعظم جمهور في الكون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ وليد سليمان، لاعب الأهلي، جمهور القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا، والذي حصده الفريق بعد الفوز على الزمالك، اليوم الجمعة.

وغاب «سليمان» عن لقاء القمة اليوم بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب «سليمان» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «مبروك بطولة أفريقيا لأعظم جمهور في الكون وزي ما وعدناكم وفينا بالموعد والقادم افضل بإذن الله».

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة.