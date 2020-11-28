شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بطل قفزة السباحة عمر شعبان بعد دخوله موسوعة جينيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرّم النائب حماد موسى حماد، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن في الإسماعيلية، السباح الإسمعلاوى عمر شعبان، والذى نجح في تحقيق رقم قياسى وعالمي جديد في قفزة الدولفين، وانضم لموسوعة «جينيس ريكورد». واستطاع «شعبان» تحقيق إنجاز كبير لجمهورية مصر العربية بصفة عامة والرياضة في الإسماعيلية بصفة خاصة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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