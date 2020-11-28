شكرا لقرائتكم خبر عن من بايرن ميونخ للأهلي: نراكم في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث نادي بايرن ميونخ برسالة تهنئة إلى النادي الأهلي بعد تتويجه بطلاً لأفريقيا على حساب غريمه الزمالك، اليوم الجمعة.

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة.

وعبر صفحته الرسمية، وجه بايرن رسالة جاء فيها: «من بايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل أفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بلقب دوري الأبطال، نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل».