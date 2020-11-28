شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ثالث مدرب يحقق دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، اثر تغلبه في المباراة النهائية على حساب الزمالك والفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي بات ثالث مدرب في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يحقق اللقب مع فريقين مختلفين، حيث سبق وأن حققه مع صن داونز في نسخة 2016 قبل أن يعود للظفر بالأميرة السمراء في نسخة 2020 مع الأهلي.

وكان أول مدير فني يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقين مختلفين، هو الراحل محمود الجوهري، والذي عانق اللقب مع الأهلي في 1982 ومع الزمالك في 1993.

كما حقق الأرجنتيني أوسكار فيلوني اللقب مع فريقي أسيك الايفواري 1998 والرجاء البيضاوي المغربي في 1999.