شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تهنئ الأهلي بلقبه الأفريقي التاسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالشكر لفريقي الأهلي والزمالك على المظهر المشرف للفريقان في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي خرجت بالشكل اللائق بكرة القدم المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيرة وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الأفريقي. وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك فيما هو قادم والذي نجح في أن يصل إلى النهائي عن جدارة وإستحقاق. ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز الأكبر من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الرياضة المصرية بتواجد فريقان مصريان في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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